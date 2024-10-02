Политолог Асафов: Тель-Авив ответит на атаку Тегерана лишь после выборов в США

Напряженность в ближневосточном регионе снова возрастает. После недавней атаки Ирана на Израиль возникает вопрос, каким будет ответ Израиля. Политолог Александр Асафов назвал возможные сценарии развития событий и о рисках эскалации конфликта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, израильские власти не оставят данную атаку без ответа. При этом он маловероятен посредством национального ядерного оружия, так как американцы глубоко в ситуации, и им это совсем не выгодно.

Эксперт добавил, что использование любой стороной сегодня ядерного оружия в глазах «мировой общественности» данную сторону стигматизирует определенным образом и развяжет руки всем абонентам Штатов, поэтому они станут принимать максимальные усилия, чтобы этого не произошло.

По его мнению, при этом Иран отвечает довольно осторожно и, несмотря на объем, его ответы не сильно болезненные для Израиля. Однако Вашингтон не позволит перейти к каким-либо действиям до выборов президента США.

Ранее политолог Андрей Кортунов рассказал нашему интернет-изданию, может ли Израиль нанести ядерный удар по Ирану.