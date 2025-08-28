Возможный отказ Австрии от нейтрального статуса и вступление в НАТО может спровоцировать масштабные изменения в архитектуре международных организаций, прежде всего переноса штаб-квартир в другие страны. Как отмечает заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, изначальный выбор Вены, Хельсинки и Женевы для размещения международных штаб-квартир был обусловлен их нейтральным статусом, который теперь подвергается эрозии после вступления Финляндии в НАТО и потенциального присоединения Австрии. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ключевой проблемой становится не только техническая сложность переезда таких организаций как ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ и ОПЕК, но и их возросшая маргинализация. Многие из этих структур, по мнению эксперта, уже утратили былой авторитет и эффективность, превратившись в инструмент политического влияния отдельных стран.

Эксперт добавил, что в случае практической реализации переезда может возникнуть парадоксальная ситуация: страны глобального Юга и Востока могут не проявить интереса к размещению у себя организаций, чья репутация и функциональность подвергаются сомнению. Как отмечает Бакланов, «старая мебель может не пережить переезда» — международные институты рискуют окончательно утратить легитимность в процессе миграции.

По его мнению, потенциальный пересмотр дислокации международных организаций отражает кризис глобального управления. Вместо простой смены прописки мир может столкнуться с необходимостью создания принципиально новых механизмов международного сотрудничества, более соответствующих современным геополитическим реалиям и свободных от односторонней политической ангажированности.

