В конгрессе выступили за немедленный выход США из ООН

Соединенным штатам Америки необходимо как можно скорее выйти из Организации объединенных наций (ООН) и прекратить ее финансирование, считает член палаты представителей конгресса США Мэтт Гаетц.

Как заявил конгрессмен на конференции во Флориде, американским властям также нужно закрыть штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

«Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН — покинуть США», — цитирует Гаетца РИА Новости.

В продолжение темы конгрессмен обвинил сотрудников ООН в том, что они якобы принимали самое непосредственное участие в «атаках и убийствах израильтян» в октябре 2023 года, на что ранее указывал официальный Тель-Авив.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началась 7 октября 2023 года. В этот день боевики ХАМАС выпустили до пяти тысяч ракет в сторону Израиля. Кроме того, они вторглись на территорию государства через южную границу сектора Газа и захватили в заложники до 250 человек.

Ранее мы сообщали, что четыре человека погибли в восточной части сектора Газа в результате атаки со стороны израильских военных. ЦАХАЛ регулярно атакует район, где расположен лагерь беженцев Джабалия.

Также мы сообщали, что в секторе Газа погибли два заложника, которые были взяты в плен ХАМАС.