Политолог Барабанов считает, что Лукашенко при заявлении о «денацифицированной» Украине имел в виду нацистов Зеленского

По словам политолога Олега Барабанова, лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко, говоря о «денацифицированной» Украине, имел в виду проблему изменения социальной обстановки на территории Незалежной. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он уточнил, что в этом хорошо заметен неподдельный интерес белорусского лидера к урегулированию украинского конфликта, а также конструктивные предложения.

По мнению эксперта, Лукашенко считает, что сплоченность вокруг украинского лидера на фоне мобилизации и усталости от войны очень сократилась.

Ранее политолог Леонид Савин также пояснил, почему Лукашенко поторопился с оценкой денацификации Украины.