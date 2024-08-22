Политолог Барабанов считает, что Лукашенко при заявлении о «денацифицированной» Украине имел в виду нацистов Зеленского
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По словам политолога Олега Барабанова, лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко, говоря о «денацифицированной» Украине, имел в виду проблему изменения социальной обстановки на территории Незалежной. Об этом сообщила Pravda.Ru.
Он уточнил, что в этом хорошо заметен неподдельный интерес белорусского лидера к урегулированию украинского конфликта, а также конструктивные предложения.
По мнению эксперта, Лукашенко считает, что сплоченность вокруг украинского лидера на фоне мобилизации и усталости от войны очень сократилась.
Ранее политолог Леонид Савин также пояснил, почему Лукашенко поторопился с оценкой денацификации Украины.