Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск восстановят добрые отношения с Киевом,а украинцы поймут, что их использовали и бросили. Он отметил, что Зеленского ненавидят две трети украинцев. По словам политолога Леонида Савина, белорусский лидер поспешил с оценкой денацификации Незалежной. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он отметил, что поспешность заявления Лукашенко прежде всего в том, что спецоперацию нужно не заканчивать, а продолжать ее до обозначенных целей, в том числе по денацификации Украины.

По мнению эксперта, многие украинцы ждут того часа, когда ситуация поменяется. При этом ряд жителей Незалежной занимают активную позицию, формируют свое подполье и помогают российским военным бороться с неонацизмом.

Ранее сообщалось, что Лукашенко вынудил ВСУ снимать резервы с фронта.