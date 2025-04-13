Политолог Баранчик назвал причину визита спецпосланника США в Россию вместо Трампа

В минувшую пятницу в Санкт-Петербурге прошла встреча главы государства Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, главной темой которой стали аспекты урегулирования украинского конфликта. По словам политолога Юрия Баранчика, визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа в северную столицу России связан с «дедлайном» главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что сегодня стороны подошли к важной точке взаимодействия. Так, у Трампа имеется некий дедлайн: сто дней с момента его избрания наступают 20 апреля, поэтому ему необходимо что-то продемонстрировать публике, но на данный момент показывать нечего.

По мнению эксперта, на сегодняшний день ни одно из громких обещаний Трампа не было реализовано. Торговая война, которую он развязал против всего мира, также завершилась ничем, и Штаты были вынуждены пойти на попятную.

Ранее на Украине заявили о перезагрузке власти и дате окончания конфликта с Россией.