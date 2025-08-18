По мнению политолога Марата Баширова, украинские власти намеренно пытались спровоцировать эскалацию, запланировав теракт на Крымском мосту. Как пояснил эксперт в интервью Life.ru, эта акция была приурочена к встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и направлена на срыв возможных мирных переговоров.

Баширов подчеркивает стратегическое значение полуострова, сравнивая его с «плавучим авианосцем» в Черноморском регионе. Эта ценность, отмеченная еще во времена Екатерины II, остается неизменной и сегодня. По версии политолога, удар по символически важному объекту должен был вызвать резкую реакцию России и поставить Трампа в неудобное положение накануне переговоров.

Эксперт связывает украинские действия с интересами Великобритании, которая, по его мнению, не заинтересована в сближении России и США. Баширов прогнозирует, что успешные мирные переговоры могут привести к совместным экономическим проектам двух стран, что ослабит позиции Лондона на международной арене.

Несмотря на готовность российской стороны обсуждать гарантии безопасности, Киев, по словам политолога, продолжает саботировать мирные инициативы. Такие провокации, как планируемый теракт, ставят под вопрос возможность дипломатического урегулирования конфликта в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что лидеров ЕС призвали серьезно отнестись к возможному отказу Трампа от поддержки Украины.