Политолог Баширов оценил сообщения о тайных переговорах Москвы и Киева
По словам политолога Марата Баширова, это не локальный конфликт, в связи с чем переговоры могут быть только между Россией и Глобальным Западом. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что они будут только о том, чтобы установить новые правила ядерной безопасности, торговых отношений, перевозок, экологии и того, что касается искусственного интеллекта.
По мнению эксперта, Россия является таким огромным человеком, а Украина — маленьким камушком.
Ранее политик Медведчук заявил, что Вашингтон не предложил мирного решения урегулирования украинского конфликта.