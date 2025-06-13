Политолог Баширов заявил, что ударом по Ирану Израиль сорвал встречу Трампа

По словам политолога Марата Баширова, ударом по Ирану Израиль сорвал запланированную встречу в Омане, готовящуюся американским лидером Дональдом Трампом, тем самым подорвав его дипломатические усилия. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что в целом Израиль просто наплевал на мнение Трампа, и вплоть до того, что госсекретарь США Рубио сегодня вынужден был говорить, что Штаты не принимали участие в указанной операции.

Ранее политолог Бридже оценил вероятность удара по военным базам США на Ближнем Востоке.