Политолог Бридже оценил вероятность удара по военным базам США на Ближнем Востоке

По словам политолога Дмитрия Бридже, эскалация конфликта в ближневосточном регионе неизбежна. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что американские базы в арабских странах фактически работают в интересах Израиля, напоминая о тесной разведывательной связке между двумя государствами.

По мнению эксперта, удары по американским базам стоит ожидать, ответ будет и в Ираке, и в прочих государствах, где действует аль-Мукавама – в Сирии, Ливане, Йемене. Эскалация на Ближнем Востоке до конца года будет серьезной.

Ранее военный эксперт Леонков назвал последствия израильского удара по Ирану для мировой арены.