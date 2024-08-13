По данным Службы внешней разведки РФ, в американской элите нарастает недовольство Владимиром Зеленским, Вашингтон прорабатывает варианты его замены на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. По словам политолога Дениса Батурина, на самом деле Штаты ставят для себя сложную и трудновыполнимую цель. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что Незалежная и коррупция являются словами-синонимами. Как показала история, все созданные Вашингтоном ведомства на Украине, подразумевающие борьбу с коррупцией, в итоге превращались в самые коррумпированные органы.

По мнению эксперта, в самой идее украинского государства коррупция заложена как необходимый элемент политической системы, а у властей она превращается в возможность личного обогащения. Таким образом, можно смело утверждать, что Украина довольно активно идет к черной дыре.

Ранее политолог Сергей Маркелов назвал способы, как США могут заставить Зеленского покинуть пост президента Украины.