Политолог Батурин считает, что Байдена «приберегают» для некоего политического шага

Американский миллиардер Илон Маск задался вопросом, куда пропал президент страны Джо Байден и жив ли он, на фоне уменьшения числа публичных мероприятий с его участием. Политолог Денис Батурин дал оценку относительно этой ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, исчезновение Байдена из публичного пространства может быть связано с проблемами здоровья.

Эксперт добавил, что также разворачивается избирательная кампания, которая ориентирована уже на претендента стать кандидатом в президенты от демократов Камалу Харрис. Вокруг ее кампании уже достаточно скандалов, противоречивых решений и действий, к тому же они множатся. В связи с чем необходимо разбираться именно с этим, а не с публичностью Байдена.

По его мнению, нельзя исключать того, что его приберегают для кого-то политического шага в рамках кампании Камалы Харрис. А сам Илон Маск заинтересован в будировании данной темы как политический игрок на стороне республиканцев.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис собрала за неделю $200 млн в ходе предвыборной кампании.