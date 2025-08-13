Политолог Бавырин назвал суть переговоров с Трампом с точки зрения России

Предстоящий саммит России и США на Аляске 15 августа ставит перед Москвой специфическую дипломатическую задачу. Политолог Дмитрий Бавырин в эфире радио Sputnik обозначил ее суть: ключевая цель российской стороны — обеспечить, чтобы президент США Дональд Трамп покинул переговоры в позитивном расположении духа.

Поясняя свою мысль, Бавырин подчеркнул, что речь идет не столько о достижении конкретных соглашений, сколько об общей атмосфере встречи. Главный приоритет, по его мнению, — добиться выхода Соединенных Штатов из текущей фазы конфликта с одновременным сохранением или восстановлением нормального, рабочего уровня отношений между двумя странами. Успех будет измеряться способностью России создать условия для конструктивного завершения саммита.

По его словам, достижение этой цели может иметь важные последствия. Позитивный настрой Трампа потенциально открывает путь к снижению напряженности, создает почву для будущих контактов и, возможно, смягчения некоторых санкционных ограничений в перспективе. Это шаг к деэскалации.

Он резюмировал, что стратегия России на саммите фокусируется на психологическом аспекте — управлении восприятием американского лидера. Итогом успешной работы должно стать не формальное соглашение, а сдвиг в сторону более прагматичного и менее конфронтационного взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

