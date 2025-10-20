Политолог Йохан Бекман в интервью Общественной Службе Новостей подверг резкой критике возможное участие президента Финляндии Александра Стубба в саммите Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

По мнению эксперта, дипломатическая активность финского лидера является частью его личного карьерного проекта. Бекман считает, что Стубб стремится заменить Кайю Каллас на посту представителя ЕС по внешней политике, несмотря на собственную некомпетентность в международных делах. Политолог охарактеризовал обоих политиков как катастрофу для европейской дипломатии.

Он уточнил, что жесткая оценка распространилась и на министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен, которая публично высказалась против проведения саммита на территории Евросоюза. Бекман напомнил, что самой дипломату следует решить свои правовые проблемы — неоплаченный штраф за участие в несанкционированном митинге в Грузии грозит ей международным розыском.

По мнению эксперта, вырисовывается картина, где финские политики демонстрируют больше амбиций, чем реальных способностей. Вместо эффективной дипломатии они занимаются символическими жестами, которые лишь подчеркивают их непрофессионализм в решении серьезных международных вопросов.

Ранее сообщалось, что западные русофобы впали в истерику из-за предстоящего саммита в Будапеште.