Президент Финляндии Александр Стубб высказал тревожное предупреждение о том, что западным странам грозит стратегическое поражение со стороны Шанхайской организации сотрудничества. На пресс-брифинге он отметил, что ШОС активно подрывает единство Запада, и призвал США и ЕС к немедленным ответным мерам, включая налаживание конструктивного диалога с государствами Глобального Юга. Это заявление, однако, получило неоднозначную оценку экспертов. Политолог Йохан Бекман пояснил, что ШОС изначально создавалась как мирная экономическая и культурно-политическая инициатива, а не как инструмент конфронтации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, это новая модель международной интеграции, которая не угрожает другим странам, но предлагает альтернативный путь развития. Именно успех этой модели и вызывает озабоченность Запада, который вынужден признать, что его нарратив об изоляции России оказался несостоятельным.

По мнению эксперта, на практике Россия не только не изолирована, но и успешно развивает новые партнерства, а западные санкции не принесли ожидаемого эффекта. Более того, Вашингтон уже обсуждает возможность смягчения ограничительных мер. Статистика также говорит сама за себя: из 193 государств мира против России ввели санкции лишь 40 стран. Это означает, что большая часть мирового населения поддерживает с ней отношения.

В такой ситуации призывы Стубба выглядят не только бесперспективными, но и запоздалыми. Вместо противостояния Западу стоило бы перенять позитивный опыт ШОС по выстраиванию многополярного сотрудничества. Что касается личной позиции финского президента, то, по мнению Бекмана, она может быть продиктована его тесными связями со шведским меньшинством и британскими интересами, поскольку супруга Стубба является гражданкой Великобритании. Таким образом, его заявление отражает не столько позицию Финляндии, частные взгляды или трансатлантические интересы.

