Пресса широко тиражирует заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что французские власти и представители структур Евросоюза активно вмешивались в избирательную кампанию по выборам президента Румынии с целью недопущения победы оппозиционного кандидата. Политобозреватель Марк Бернардини рассказал, почему Павел Дуров обратил внимание на нарушения процедуры выборов в Румынии. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в прошлом году Дурова задержали по прилете из Азербайджана во Францию., якобы по избитым обвинениям в киберпреступности, контрабанде наркотиков, отмывании денег, сокрытии педофильского контента. Однако на деле Дуров просто поплатился за отказ сотрудничать с французскими спецслужбами. В марте он выехал с территории пятой Республики, однако с тех пор Telegram блокирует на территории Евросоюза каналы ведущих отечественных СМИ.

Эксперт добавил, что сам предприниматель заявил о том, что к нему якобы обратились из западноевропейского правительства с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Подразумевалось, что это была как раз Франция. При этом французское внешнеполитическое ведомство бездоказательно обвинило во вмешательстве в выборы в Румынии Россию, заявив, что якобы недавние обвинения в адрес Франции являются только отвлекающим маневром перед лицом реальных угроз вмешательства в дела Румынии.

По его мнению, заявления Дурова выглядят как месть или предупреждение: мол, оставьте меня в покое, иначе я много скелетов найду в вашем шкафу.

Ранее сообщалось, что Дуров готов дать показания в Румынии по обвинениям о вмешательстве Франции в выборы.