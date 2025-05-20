Дуров готов дать показания в Румынии по обвинениям о вмешательстве Франции в выборы

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности приехать в Румынию для дачи показаний, связанных с вмешательством французской разведки в президентские выборы в этой стране. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Дуров рассказал, что отказал «некой европейской стране» в блокировке румынских консерваторов в ходе предвыборной кампании. Как выяснилось, этим государством оказалась Франция.

Позже он поделился дополнительными деталями, отметив, что к нему обратился руководитель французской разведки Николя Лернер с просьбой заблокировать правые и консервативные голоса в Румынии.

«Я готов приехать и дать показания, если это поможет поддержать румынскую демократию», — написал Дуров.

Это заявление последовало после поста проигравшего выборы президента Джорджа Симиона, который призвал Конституционный суд Румынии аннулировать результаты голосования из-за предполагаемого иностранного вмешательства. Он подчеркнул, что у него есть весомые доказательства этого факта.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова уличила Францию во вмешательстве в выборы другой страны.