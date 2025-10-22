Евросоюз инициировал создание специального трибунала для расследования действий России, выделив на этот проект 10 миллионов евро. Инициатива, озвученная главой комитета по международным делам Европейской комиссии Каей Каллас, получила поддержку 25 государств-членов ЕС, однако уже столкнулась с сопротивлением со стороны Венгрии и Словакии. Политический обозреватель Марк Бернардини подверг сомнению как саму идею трибунала, так и компетентность его инициатора. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он обратил внимание на противоречия в биографии Каллас: публичные заявления о моральной недопустимости бизнеса с Россией контрастируют с ее личными инвестициями в компанию мужа, продолжающую торговые операции с российскими партнерами. При этом экономические показатели Эстонии под ее руководством демонстрировали устойчивое снижение в течение трех лет.

Эксперт также усомнился в легитимности подобного органа, учитывая прямую вовлеченность Евросоюза в текущий конфликт. По его мнению, учреждение трибунала носит символический характер и не имеет реальных правовых последствий, поскольку ЕС не обладает соответствующими международными полномочиями для создания подобных институтов.

По его словам, инициатива Европейской комиссии выглядит скорее политическим жестом, чем практическим инструментом международного правосудия. Этот шаг еще больше дистанцирует Брюссель от возможной роли нейтрального посредника в будущих переговорных процессах, окончательно закрепляя за Евросоюзом статус одной из сторон конфликта, а не независимого арбитра.

Ранее сообщалось, что в ЕС подтвердили отказ Венгрии и Словакии участвовать в трибунале против России.