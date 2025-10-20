В ЕС подтвердили отказ Венгрии и Словакии участвовать в трибунале против России

Венгрия и Словакия официально уведомили Европейский союз о своем решении не участвовать в инициативе по созданию специального трибунала для судебного преследования России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства ТАСС, дипломатический источник в ЕС подтвердил, что Будапешт и Братислава направили во внешнеполитическую службу Евросоюза официальное уведомление. В нем государства заявили о своем намерении не принимать участия в создании так называемого трибунала в отношении Российской Федерации.

Данное решение было озвучено на фоне ранее достигнутого консенсуса большинства стран-членов ЕС. В мае текущего года агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщало, что лидеры 20 из 27 государств объединения во время встречи во Львове поддержали эту юридическую инициативу. Предполагалось, что специальный трибунал будет создан под эгидой Совета Европы.

