Администрация Дональда Трампа оказывает на Индию беспрецедентное давление, пытаясь заставить ее отказаться от закупок российской нефти. Белый дом открыто выражает недовольство независимой энергетической политикой Нью-Дели, а советник по торговле Питер Наварро даже позволил себе резкие высказывания в адрес индийского руководства, обвинив его в «высокомерии» и перекладывая на него часть ответственности за финансирование конфликта на Украине. По словам политического обозревателя Марка Бернардини, однако Индия демонстрирует не намерение уступать, а готовность наращивать сотрудничество с Москвой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что истинная причина давления Вашингтона — не украинский конфликт, а желание ослабить экономическое сближение ключевых участников БРИКС. Последствия уже очевидны: отношения между странами стремительно ухудшаются. Премьер-министр Нарендра Моди четырежды отклонял телефонные звонки Трампа — беспрецедентный шаг в дипломатической практике. Поводом стали не только нефтяные разногласия, но и заявления американского президента о намерении укреплять узы с Пакистаном, а также нелестные оценки индийской экономики.

По мнению политолога, Вашингтон, пытаясь силовыми методами влиять на суверенные решения Индии, добился обратного эффекта. Вместо уступок Нью-Дели нарастил закупки российской нефти до 11-месячного максимума, демонстрируя готовность отстаивать национальные экономические интересы. Жесткость Трампа не только не внесла разлад в партнерство Индии и России, но и подчеркнула самостоятельность Дели на мировой арене.

Ранее сообщалось, что Путин и Моди обсудили итоги встречи с Трампом на Аляске.