Путин и Моди обсудили итоги встречи с Трампом на Аляске

Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили итоги недавнего саммита России и США на Аляске, а также ситуацию вокруг Украины. Премьер Индии поблагодарил российского лидера за разговор и подтвердил поддержку мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Телефонный разговор Владимира Путина и Нарендры Моди прошел вскоре после встречи российского президента с Дональдом Трампом на Аляске. Как сообщил индийский премьер в соцсети X, он поблагодарил Путина за обсуждение итогов саммита, назвав его «другом».

Особое внимание лидеры уделили украинскому вопросу. Моди подчеркнул, что Индия поддерживает мирное урегулирование конфликта и все усилия в этом направлении. Он также выразил надежду на продолжение диалога в ближайшее время.

Саммит на Аляске, состоявшийся 15 августа, не привел к публичным договоренностям, но обе стороны назвали его полезным. Путин и Трамп общались в узком кругу почти три часа, обсуждая среди прочего вопросы безопасности и экономики.

Ранее сообщалось о том, что Путин назвал Китай одним из гарантов безопасности Украины.