По словам политолога Богдана Безпалько, перестановки в украинском правительстве ни к чему не приведут. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он считает, что действия «просроченного» украинского лидера похожи на смену кроватей или занавесок в борделе. Таким образом, это всего лишь имитация обновления в парламенте Незалежной.

По мнению эксперта, в действительности Украина существует за счет внешней поддержки, поэтому все чиновники высшего звена являются только управляющими, в действительности почти ничего не контролирующие.

Он добавил, что непонятно только решение об отставке главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, который полностью выполнял свою функцию, отвечал всем требованиям нынешнего варианта украинского государства, его идеологии.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины подал заявление об отставке.