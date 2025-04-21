По словам политолога Богдана Безпалько, подталкивание Москвы к мирной сделке по Киеву со стороны Штатов является, по сути, попыткой «продать России воздух», основанной исключительно на обещаниях, а не на реальных условиях . Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Он добавил, что результаты пасхального перемирия показали, что никаких предпосылок для устойчивого прекращения огня в зоне спецоперации на сегодняшний день не существует. Так, украинской стороной все равно наносились удары ряду районов Донецка, а также в других местах. В действительности изначально и не верил в то, что украинские войска станут сохранять мир в течение этих двух суток.

По мнению эксперта, Трампу же хочется, чтобы любые шаги к мирному урегулированию конфликта воспринимались как итог его усилий. Он старается насильно свести Москву и Киев и заставить их заключить хоть какое-нибудь перемирие с целью объявить себя миротворцем, тем не менее без реальных предпосылок добиться этого невозможно. В свою очередь Москва стремится к миру, тем не менее для его достижения требуются как минимум компромиссные условия, а ей в ответ пока предлагают только обещания.

Ранее в США предложили Украине признать Крым российским и отказаться от НАТО.