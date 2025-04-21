США предложили Украине признать Крым российским и отказаться от НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине признать легитимным присоединение Крыма к России, а также отказаться от намерений вступать в НАТО. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

Отмечается, что такие условия прозвучали со стороны США на переговорах в Париже, которые прошли 17 апреля. Там был представлен конфиденциальный документ со «списком потенциальных вариантов» для обсуждения мира.

Основные условия, выдвинутые администрацией Трампа, заключаются в признании Украиной российского контроля над Крымом, который был возвращен в состав РФ в 2014 году. Киев также должен будет отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО.

Ожидается, что Киев даст ответ на предложенные условия на встрече представителей США, Украины и Европейского Союза (ЕС), которая состоится в Лондоне в конце этой недели. В случае достижения консенсуса по этим инициативам ответ направят Москве.

Как пишет WSJ, для дальнейших консультаций Москву в скором времени посетит советник Трампа Стивен Уиткофф.

Среди прочего, США заверили, что не требуют легализации российского контроля над четырьмя областями Восточной Украины. Более того, Вашингтон не намерен ограничивать военную поддержку Киева и не планирует блокировать размещение европейских войск на украинской территории.

Ранее о том, что США готовы признать Крым российским, сообщило агентство Bloomberg.