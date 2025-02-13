Политолог назвал истинную цель Трампа при урегулировании украинского конфликта
Политолог Блохин: США стараются «обменять» Украину на разрыв отношений РФ и КНР
Фото: [www.kremlin.ru]
По словам политолога Константина Блохина, истинной целью усилий американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта является вбивание клина в отношения между Россией и Китаем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что именно в Поднебесной он видит основного соперника Штатов, которого необходимо сдерживать.
По мнению политолога, Трамп не считает Москву ключевым соперником Вашингтона, и потому не ставит цели выставить ее в выгодном или невыгодном свете.
Ранее сенатор Пушков оценил планы Трампа по введению санкций против китайских компаний.