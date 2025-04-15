Возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Незалежной только при условии согласования с европейскими партнерами. Политолог Константин Блохин рассказал, чего Москве следует ожидать от ФРГ в ближайшем будущем. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, в Германии наблюдается политическая чехарда, то есть на самом деле борются две силы. Одни ведут борьбу за усиление суверенитета страны, тем самым выступая против отправки вооружения киевскому режиму, а другие, напротив, борются за усиление влияния глобалистов и именно вот этих евробюрократов, поддерживая русофобский курс.

Эксперт подчеркнул, что-то же самое происходит и в прочих европейских странах. Тем не менее главный фактор всех политических разборок — это успехи российской армии на Украине. Ни Трамп не поможет на самом деле, ни позиция различных партий в странах Старого Света, только ультимативная победа российских войск на поле боя. Именно она внесет решающий вклад в указанную конфигурацию мирового порядка.

Ранее стало известно о возможном заключении соглашения между крупнейшими партиями ФРГ.