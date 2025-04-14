Стало известно о возможном срыве соглашения между крупнейшими партиями в ФРГ

Молодежное крыло социал-демократической партии Германии выступило против создания коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Об этом сообщил глава этого крыла Филипп Тюрмер, его слова привел телеканал NTV.

Несмотря на то что руководство СДПГ выступает за то, чтобы создать общую коалицию с ХДС/ХСС, представители молодежного течения в этой партии выступают против такого шага.

«Наш голос — против! Нужны значительные улучшения», — указал Тюрмер.

Точку зрения политика уже раскритиковал генсек ХДС Линнеманн. По его мнению, Германии сейчас необходимо принять меры по резкому сокращению нелегальной миграции. Также нужно отменить пособия для тех иностранцев, которые в состоянии работать. Такая позиция, по словам Линнеманна, продиктована здравым смыслом.

Ранее сообщалось о совместном заявлении глав Министерств обороны Великобритании и Германии. Те указали, что направили свое предупреждение России. По их словам, Европа продолжит поддерживать Украину, которая сражается с РФ.