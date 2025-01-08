Политолог Блохин пояснил, почему пока не стоит всерьез воспринимать слова Трампа о присоединении Канады к США

Вновь избранный президент Штатов Дональд Трамп в последнее время активно говорит о желании присоединить к стране новые территории — Гренландию и Канаду. Американист Константин Блохин пояснил, что стоит за данными высказываниями и может ли Трамп добиться своего. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, политиков следует судить по делам, а не по словам, в связи с чем стоит дождаться официального прихода Трампа к власти и конкретных шагов, поскольку сейчас он не может принимать реальных решений.

Эксперт подчеркнул, что слова о Канаде вместе с Гренландией, Мексикой и Панамой необходимо воспринимать в общем контексте. Это своего рода попытка выторговать более приемлемый чек для США. Также они могут быть попыткой ублажить республиканцев в Конгрессе.

По его мнению, Трамп придерживается принципа Рейгана, то есть мир через силу или мир посредством силы. Однако завоевывать Канаду и прочие государства ему нет особого смысла. Во многих точках мира и так есть американские базы. Однако России только на руку, если Трамп станет Канаду захватывать или Гренландию.

Ранее Захарова оценила высказывания Трампа о Гренландии и Канаде.