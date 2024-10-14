Политолог Блохин пояснил, почему покушения на Трампа идут ему на пользу

В СМИ вновь появилась информация о задержании в США мужчины с оружием, который готовился совершить покушение на экс-президента Штатов Дональда Трампа. По словам политолога Константина Блохина, новость о вероятном третьем покушении способствует поддержанию его имиджа сакральной жертвы глубинного государства. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что еще точно не известно, было ли третье покушение на Трампа реальным, или произошла ошибка. Но так или иначе сегодня тема с покушениями играет политику на руку, так как он становится сакральной жертвой, мучеником американской системы, жертвой глубинного государства.

По мнению эксперта, американское общество сегодня крайне поляризировано, и в Штатах много сумасшедших, которые ненавидят Трампа и готовы пойти на крайние меры. Тем не менее понять, покушались ли на жизнь экс-президента страны в третий раз, можно будет только по итогам расследования.

Он подчеркнул, что при этом личность Трампа весьма специфична, и за свою карьеру он нажил себе много врагов как в политике, так и в бизнесе.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует решить конфликт на Украине по-хорошему.