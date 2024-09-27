Дональд Трамп планирует решить конфликт на Украине по-хорошему

Экс-президент США Дональд Трамп во время диалога с Владимиром Зеленским, который состоялся 27 сентября, заявил о том, что в случае триумфа на предстоящих выборах сумеет найти «хорошее» решение для противоборствующих сторон до момента своей инаугурации. Как сообщает РИА Новости, об том политик заявил во время открытой части встречи, трансляция которой велась в YouTube.

Конкретную информацию Трамп предпочел опустить, но заявил, что принятое решение будет хорошим и для России, и для Украины. Кандидат в президенты США ответил согласием на встречу с Зеленским, получив соответствующее письмо. До этого в своей соцсети он опубликовал присланный президентом Украины запрос.

Ранее сообщалось о том, что Джо Байден скептически отнесся к идее Владимира Зеленского совершить нападение на Курскую область.