Политолог Бом назвал сроки отстранения Трампа от урегулирования украинского конфликта
Политолог Бом: Трамп отойдет от решения украинского конфликта, поняв одну вещь
Фото: [www.kremlin.ru]
По словам американского политолога Майкла Бома, глава Белого дома Дональд Трамп перестанет быть арбитром в украинском конфликте, как только он поймет, что это небыстрый процесс. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что американский лидер не желает тратить много времени на это. Он хочет получить новую премию мира.
Ранее политолог Асафов пояснил, чего боятся страны Европы в отношении Украины.