Политолог Бондаренко: французские генералы противостоят Макрону
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Французские генералы откажутся принимать участие в боевых действиях на территории Украины, так как недолюбливают своего президента Эммануэля Макрона. Соответствующее заявление сделал глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с «Да это так», опубликованной на видеохостинге YouTube.
Эксперт заявил, что у главы французского государства на самом деле существует многолетний конфликт с собственными генералами. По словам Бондаренко, генералы во Франции уже много раз отправляли открытые письма с критикой позиции своего президента.
Политолог утверждает, что генералитет критиковал Макрона за его действия в ходе протестов «желтых жилетов» и за провалы на территории Африки. Угрозы провести репрессии и отправить несогласных в отставку со стороны лидера Франции также не смогли остановить критиков.
Бондаренко добавил, что если Макрон выступит и призовет своих генералов «защищать Украину», то вторые попросту не согласятся в жесткой форме.
«Это натолкнется на формулу, которую в свое время произнес с высокой трибуны Николай Азаров: «Да пошли вы!» — заключил он.