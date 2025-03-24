Операция Киева в Курской области оказалась абсолютно бездарной, заявил в интервью YouTube-каналу «UkrLife» украинский политолог Константин Бондаренко.

Он признался, что изначально отнесся к этой идее как к авантюре, но авантюра закономерно закончилась.

Из данных, собранных западными специалистами, следует, что потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили около 70 тыс. человек. При этом, отметил эксперт, украинская армия не достигла поставленных задач.

В результате Украина понесла в Курской области тяжелейшие потери.

За это, считает Бондаренко, кто-то должен понести ответственность.

Ранее сообщалось о том, что Трамп попросил Путина сохранить жизни украинским военным в окружении.