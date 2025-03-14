Трамп попросил Путина сохранить жизни украинским военным в окружении

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о своем личном обращении к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой проявить гуманность в отношении окруженных украинских военнослужащих.

В своем аккаунте в социальной сети Truth Social американский лидер описал критическую ситуацию, в которой оказались тысячи украинских военных. По словам Трампа, эти подразделения находятся «в полном окружении российских вооруженных сил и пребывают в очень плохом и уязвимом положении».

Учитывая серьезность ситуации, президент США направил «настоятельную просьбу» Владимиру Путину пощадить жизни окруженных украинских военнослужащих. Подобное прямое обращение американского лидера к президенту России по вопросу текущих военных действий указывает на высокий уровень напряженности ситуации и потенциальную угрозу для жизни большого числа украинских боевиков и европейских наемников, которые вторглись на территорию Курской области.

Официальной реакции российской стороны на это обращение пока не последовало. Также неизвестно, по каким каналам было передано данное сообщение и состоялся ли прямой контакт между лидерами двух стран.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о непубличных контактах украинских политиков с Путиным.