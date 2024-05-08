Политолог Бортник: освобождение Очеретино откроет РФ границы ДНР

Получение контроля над Очеретино открывает для Армии России большие возможности в ДНР, такие как выход на границу. Об этом заявил политолог Руслан Бортник в беседе с PolitБюро , опубликованной на видеохостинге YouTube.

Бортник указал на то, что район Очеретино является точкой «оперативной пустоты» с точки зрения ведения боевых действий. Он подчеркнул, что вблизи поселка нет каких-либо крупных населенных пунктов. По мнению политолога, в данный момент военное руководство РФ определяется с направлением для еще одного своего главного удара.

Он также добавил, одним из вероятных вариантов для такого удара российской стороны может стать граница ДНР и Днепропетровской области. Бортник подчеркнул, что выход ВС РФ на данный рубеж станет для Киевского режима не только военным, но и политическим поражением, причем тяжелым.

Ранее издание Advance предположило, что Часов Яр станет базой для нового наступления российских войск.