Постепенное отступление украинских ВС в текущем году может по итогу стать причиной потери Харькова. Соответствующее заявление сделал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с журналисткой Натальей Власовой.

Политолог выразил мнение, что в ближайшие несколько месяцев городу ничего не грозит, но в дальнейшем ситуация может измениться. По его словам, если украинская сторона не получит военную помощь от Запада, и в частности, Соединенных Штатов, ВСУ будут вынуждены отступать на протяжении всего текущего года.

Бортник также заявил, что российские войска в разы превосходят своего противника, как по численности состава, так и по оснащенности всеми видами вооружения. Он подчеркнул, что защищаться от подобной силы попросту невозможно.

Ранее издание NYT заявило, что Соединенные Штаты разочаровались в украинском президенте Владимире Зеленском после отступления ВСУ из Авдеевки.