Политолог Брекотин раскрыл суть поведения властей киевского режима

Он отметил, что ранее они отрицали и даже обсуждать не могли, что Крым, Донбасс останутся в составе нашей страны. Сейчас они перешли к стадии гнева, и вот приближаются к стадии торга. Однако до стадии принятия еще далеко, ведь они три года переходили от «гнева» к «торгу».

Ранее депутат Верховной Рады призвал остановить мобилизацию на Украине.