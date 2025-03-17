Политолог Брекотин раскрыл суть поведения властей киевского режима
Политолог Брекотин: Киев близок к стадии торга
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По словам политолога Сергея Брекотина, в поведении властей киевского режима можно четко отслеживать стадии принятия неизбежного. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что ранее они отрицали и даже обсуждать не могли, что Крым, Донбасс останутся в составе нашей страны. Сейчас они перешли к стадии гнева, и вот приближаются к стадии торга. Однако до стадии принятия еще далеко, ведь они три года переходили от «гнева» к «торгу».
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