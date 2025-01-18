Узурпатор власти в Незалежной Владимир Зеленский резко предупредил государства Старого Света, что реакция Киева на любые переговоры с Москвой без его участия станет острой. По словам политолога Владимира Брутера, Зеленский постоянно станет выступать против смягчения ситуации. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что в отличие от позиции просроченного украинского лидера кандидаты на руководящие посты в Штатах открыто говорят о готовности к переговорам с Москвой без участия Киева.

По мнению эксперта, слова Зеленского не стоит воспринимать всерьез, а западные страны всегда готов пожертвовать Незалежной ради своих интересов. Государства Старого Света стремятся обезопасить себя от конфликта с нашей страной.

Ранее сообщалось, что президент Украины боится стать обвиняемым после завершения СВО.