Владимир Зеленский вместе со своим окружением хотят не допустить расследования совершенных ими на Украине незаконных действий, поэтому заинтересованы в затягивании продолжающегося противостояния с Россией. Такое мнение в социальной сети X выразил ирландский журналист Чей Боуз.

В своей публикации он называет Зеленского и его единомышленников заговорщиками, которые до последнего будут затягивать остановку конфликта. Дело в том, что после прекращения столкновений в Киев перестанут поступать деньги и возникнет вопрос, как они расходовались до этого.

«Нет диктатуры и военных действий? Значит, нет расследования кражи миллиардов, смерти миллионов и продажи триллионов», — написал он.

Ранее сообщалось о том, что после начала специальной военной операции с территории Украины на Запад сбежали три четверти министров и чиновников.