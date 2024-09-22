Политолог Бышок оценил предложение литовского телеведущего о расстреле родителей за просмотр русских фильмов

По словам политолога Станислава Бышка, предложение литовского телеведущего «расстреливать родителей за прослушивание русских фильмов и песен» является своего рода элементом советского низкопоклонства перед западными странами. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что это связано с тем, что для советского человека Литва, Латвия, Эстония были «нашим Западом», несмотря на то что для самого Запада это периферия, им не важно, кто там что сказал или сделал.

По мнению эксперта, если даже это была шутка со стороны журналиста, то она не удачная.

Ранее сообщалось, что в Литве предложили отбирать детей у любителей русского кино.