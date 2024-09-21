В Литве предложили отбирать детей у любителей русского кино

В Литве телеведущий одного из местных телеканалов Альгис Раманаускас призвал расстреливать тех, кто на высокой громкости слушает песни и смотрит кино на русском языке. Откровенно русофобский комментарий журналиста приводит Sputnik Литва.

В качестве примера Раманаускас привел некую абстрактную литовскую семью, в которой мать громко слушает русскую музыку, а отец семейства громко включает русский фильм. Их жизнь, по мнению русофоба, не стоит и выеденного яйца.

«Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей — прим. ред.) или при детях… Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять», — сказал Раманаускас.

В продолжение темы он добавил, что «детей у таких родителей надо забирать» в любом случае.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на форуме «Ялтинская европейская стратегия» призвал Запад начать войну с Российской Федерацией.