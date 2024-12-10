Политолог Чадаев спрогнозировал следующий этап переворота в Сирии

По словам политолога Алексея Чадаева, на данный момент в Сирии орудуют вооруженные люди, и неизвестно, кто ими командует, неизвестно, кто станет наводить в стране порядок, не исключено, что никто и не наведет, поэтому следующим этапом может стать гражданская война. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что далее вопрос перспектив, потому как в Сирии никто еще не пришел к власти.

По мнению эксперта, даже неясно, кто наведет элементарный полицейский порядок, а в случае, если вообще никто не наведет, то триумфаторы начнут выяснять отношения друг с другом.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о том, от чего зависит сейчас судьба Сирии.