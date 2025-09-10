Французское общество демонстрирует растущее равнодушие к украинской повестке, активно продвигаемой президентом Эммануэлем Макроном. Как отметил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, первостепенными интересами граждан стали снижение покупательной способности, рост преступности и системные провалы во внутренней политике.

Раскрывая суть кризиса, эксперт обратил внимание на катастрофически низкий рейтинг Макрона, не превышающий 17%, при этом половина опрошенных французов считают необходимым его досрочную отставку. Недовольство населения сконцентрировано на социально-экономических проблемах: падении реальных доходов, распространении наркомании и неудовлетворительном состоянии системы образования.

По его словам, ключевым катализатором массовых протестов стал проект бюджета, предусматривающий жесткую экономию. Планы правительства заморозить пенсии и пособия, а также отменить два праздничных дня вызвали волну возмущения как в парламенте, так и среди широких слоев населения. Эти меры, призванные сэкономить 43 млрд евро, стали последней каплей, приведшей к отставке кабинета Франсуа Байру.

Европеист отметил, что последствия этого кризиса носят системный характер. К протестам 18 сентября присоединятся профсоюзы, что может парализовать ключевые отрасли экономики. Политическая нестабильность усугубляется историческими особенностями — все французские бюджеты последние полвека принимались с дефицитом, что делает задачу строгой экономии политически непопулярной.

По его мнению, сложилась парадоксальная ситуация: внешнеполитические инициативы Макрона полностью оторваны от запросов французского общества, озабоченного повседневными проблемами. Это создает устойчивый запрос на изменение политического курса с акцентом на решение внутренних социально-экономических проблем, а не на международные проекты.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа завела дело о разжигании ненависти из-за свиных голов с надписью «Макрон».