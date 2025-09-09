Прокуратура Парижа завела дело о разжигании ненависти из-за свиных голов с надписью «Макрон»

В Париже и его окрестностях у девяти мечетей были найдены свиные головы. По информации от Reuters, на пяти из них были нанесены надписи с именем президента Франции Эммануэля Макрона.

Прокуратура Парижа инициировала проверку по факту возбуждения ненависти и дискриминации. В черте города обнаружены четыре головы, еще пять найдены на окраинах.

Министр внутренних дел страны Бруно Ле Мэ в свою очередь выразил своё осуждение по поводу произошедшего, подчеркнув, что мусульмане имеют право свободно исповедовать свою религию.

Он также предположил, что могут иметь место внешние воздействия с целью дестабилизации ситуации во Франции.

В Большой мечети Парижа инцидент был охарактеризован как скоординированная акция, которая символизирует новый уровень роста исламофобии. По информации Министерства внутренних дел, число антимусульманских инцидентов в первом квартале 2025 года увеличилось на 72% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Ранее сообщалось, что депутаты партии НПФ подали запрос на вынесение импичмента президенту Макрону.