Политолог Демчук назвал отмену обеда на саммите на Аляске нейтральным знаком

Артур Демчук, ведущий научный сотрудник отдела Канады Института США и Канады РАН, объяснил, что означает отмена обеда и переговоров делегаций после встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По его словам, формат «три на три» является абсолютно нейтральным знаком, не предполагающим, порой, обеды, ужины или что-то подобное.

Он предположил, что, возможно, представителям России и США не понадобилось дополнительное время для переговоров, и потребность в совместном приёме пищи отпала сама собой.

«Сама закрытая встреча прошла в таком промежуточном варианте: сначала говорили, что будет встреча один на один, потом встреча с делегациями, «шесть на шесть». Но оказалось, что в итоге переговоры были «три на три», — продолжил Демчук.

Эксперт в области политологии отметил, что программа визита будет максимально насыщенной.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа.

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

