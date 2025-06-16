Политолог Демчук назвал цель попытки примирения Трампом Москвы и Киева

В последние недели вокруг фигуры американского лидера Дональда Трампа развернулась серия не самых благоприятных событий. Сначала весь мир наблюдал за его перепалкой с Илоном Маском в соцсетях, а затем по Штатам прокатились протесты против миграционной политики действующей администрации. По словам политолога Артура Демчука, для рейтингов и дальнейшего президентства Трампа указанные события особой угрозы не представляют. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что жителей Штатов в первую очередь волнуют вопросы внутренней экономики и политики. Конфликты на международной арене же для них, как и для самого Трампа, второстепенны — Вашингтон занимается их урегулированием исключительно из расчета на прибыль. Разве что избиратели Трампу напомнят о его обещаниях на промежуточных выборах в следующем году.

По мнению эксперта, несмотря на то что Трампу все же не удалось выполнить обещания, он занимает уверенную позицию, утверждая, что как американский лидер оказывает влияние на мировых лидеров, в связи с чем скоро все со всеми договорятся: и Москва с Киевом, и Тель-Авив с Тегераном. К тому же рейтинги Трампа станут зависеть от того, насколько успешной будет его политика по борьбе с нелегальными мигрантами, сработают или не сработают громадные тарифы и пошлины.

Он подчеркнул, что при этом из-за отсутствия осязаемых итогов американских миротворческих инициатив на международной арене многие государства стали считать, что Штаты либо уже не справляются с ролью мирового жандарма, либо сознательно не хотят этого делать. Так, в скорейшем урегулировании украинского конфликта Трамп тоже заинтересован, исходя из расчета на прибыль: тут можно привести в пример подписание соглашения о редкоземельных металлах, смысл которого в том, чтобы как можно быстрее прекратить военные действия, чтобы американский бизнес смог работать на территории Незалежной.

Ранее стали известны причины переключения США с Украины на Израиль.