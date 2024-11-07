Политолог Демчук пояснил, почему Трамп может уменьшить финансовую и военную поддержку Киева

Новым, 47-м президентом США во второй раз станет республиканец Дональд Трамп. Политолог Артур Демчук рассказал, какой политики ждать от вновь избранного президента. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, маловероятно, что Трамп сможет за один день развернуть страну на 180 градусов, хотя он уже заявлял, что планирует серьезный разворот во внутренней политике. Он вернется к тому курсу, который был с 2017 по 2021 год. Вероятнее всего, Трамп отменит довольно большое число решений, принятых администрацией Байдена, или будет их пересматривать. Также он станет обращать больше внимания на внутреннюю политику, на безопасность, проблемы миграции, экономические проблемы и т.д.

Эксперт считает, что внешняя политика Штатов при этом маловероятно сильно изменится. Вероятна смена приоритетов. Так, приоритетным станет не украинский конфликт на Украине, а палестино-израильский конфликт на Ближнем Востоке, противостояние с Китаем. В конечном итоге Трамп будет более экономно расходовать американский бюджет, чем Байден.

По его мнению, Москва и Пекин останутся для Трампа главными стратегическими соперниками, в связи с чем рассчитывать на резкое улучшение отношений России и Штатов не стоит. Также он потребует от Киева более жесткой отчетности за деньги, которые для него выделяются, а также потребует большей эффективности использования американской помощи.

Ранее также военный аналитик Леонков рассказал, с чем может столкнуться Украина после вступления в должность Трампа.