По словам военного аналитика Алексея Леонкова, Киев теперь станет сталкиваться с тем, что в следующем году не будет никакой помощи, а только одни требования, прежде всего с тех, кто выдавал кредиты под грабительские проценты. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что ранее ни Трамп, ни Вэнс не приветствовали дальнейшее спонсирование Киева, а администрация Байдена весь пакет до конца этого года реализовала, а договоренности на следующий год для поддержки украинской хунты повисли в воздухе. Союзники из европейских стран поняли, куда ветер дует, и также подвесили все договоренности.

Ранее политолог Баширов заявил, что никаких сделок и переговоров с Трампом до января не будет.