Политолог Демчук считает, что США будут продолжать оказывать давление на Киев

По словам политолога Артура Демчука, срыв сделки по украинским редкоземельным ресурсам стал для главы Белого дома неудачей, в связи с чем Штаты в ближайшем будущем станут оказывать на Киев давление, прежде всего угрожая резким уменьшением военной и финансовой помощи. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что параллельно с этим Вашингтон сосредоточится на переговорах с Москвой, а итоговый вариант соглашения поставит перед Киевом и Брюсселем как факт и заставит выбирать: или они его поддержат, или столкнутся с последствиями.

По мнению эксперта, полное прекращение поддержки на данный момент маловероятно, поскольку имеются средства, выделенные прежней администрацией еще до инаугурации Трампа. При этом американский лидер еще в ходе предвыборной кампании обещал, что, в рамках урегулирования украинского конфликта станет «шантажировать» ту сторону, которая откажется от переговоров.

Он отметил, что относительно перепалки Трампа и Зеленского ходит множество конспирологических теорий, согласно которым одна из сторон осознанно спровоцировала скандал. Тем не менее урегулирование украинского конфликта рано или поздно потребует участия всех без исключения сторон.

Ранее советник президента США Уолтц рассказал об упущенном шансе Зеленского.