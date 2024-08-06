Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что целью Киева на сегодняшний день является подготовка реальной основы для справедливого завершения конфликта. По словам политолога Дениса Денисова, просроченный президент Незалежной ставит ультимативные условия для решения конфликта, которые для Москвы остаются неприемлемыми. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что это является не приглашением к диалогу, а призывом к обсуждению тех идей, что являются приоритетными и интересными для Киева и его западных кураторов.

По мнению эксперта, на основе, что предлагаемой сегодня Зеленским, работать невозможно. Переговоры можно будет начать только в том случае, когда Незалежная предложит что-то конкретное и принципиально новое.

Ранее политолог Сергей Марков пояснил спешку украинского лидера начать переговоры с Москвой.